Un' autocisterna ha preso questa mattina a Roma, lungo la via Ardeatina. In base alle prime indiscrezioni il veicolo stava trasportando del liquido infiammabile e sarebbe rimasto avvolto dalle fiamme intorno alle 11 del mattino, vicino al Grande Raccordo Anulare. I vigili del fuoco sono stati allertati da alcuni testimoni e sono giunti sul posto in pochi istanti, con tutto l'occorrente per spegnere le fiamme. Due autobotti e un carroschiuma sono stati utilizzati per domare l'incendio, vista la gravità e l'intensità delle fiamme. Al momento non si registrano feriti, ma sono in corso ulteriori accertamenti. Una parte della via Ardeatina è stata chiusa al traffico per permettere agli agenti della polizia locale di svolgere i primi rilievi scientifici e di rimuovere i rottami dell'autocisterna coinvolta nell'incidente. Il traffico è stato deviato in via Castel di Leva in entrambi i sensi di marcia.

Un altro incendio di un veicolo a Roma dopo quello di ieri alla stazione Tiburtina

Tanto spavento lungo la via Ardeatina, dove a seguito dell'esplosione dell'autocisterna il traffico è andato interamente in tilt, esattamente come quanto accaduto ieri lungo la Tangenziale Est. Il traffico lungo il tratto stradale romano è rimasto bloccato a seguito di un incendio divampato su un autocarro vicino alla stazione Tiburtina, con una nube di fumo nero che si è lentamente avvicinata ai veicoli che in quel momento si trovavano lungo la Tangenziale Est. Come accaduto questa mattina lungo la via Ardeatina anche per quanto accaduto ieri la strada è stata chiusa al traffico per scopo precauzionale, sia per permettere al fumo di spargersi senza causare danni che per salvaguardare la salute degli automobilisti, spaventati per quanto stesse accadendo davanti ai loro occhi.