in foto: Foto di repertorio – Galleria Giovanni XXIII

Mattinata difficile a causa della pioggia forte che sta cadendo sulla Capitale e di alcuni incidenti che stanno provocando disagi notevoli alla circolazione. È stato chiuso in via precauzionale, a causa di un incidente senza feriti, la galleria della nuova circonvallazione esterna della Tangenziale Est. L'incidente si è verificato a 200 metri dall'uscita del tunnel in direzione Foro Italico. Si registrano code, informa Luceverde, fra Viale Castrense e Svincolo A24 code causa tunnel chiuso e incidente in direzione Foro Italico.

Le chiusure per allagamenti

Chiuso il sottovia di via Due Ponti per allagamento, così come piazzale del Verano all'altezza di via dell'Università, via Fosso della Magliana, via Tiburtina 358. Da questa notte è chiuso anche un tratto della galleria Giovanni XXIII per allagamenti in direzione San Giovanni e Tiburtina.

Metro A, Furio Camillo attiva solo per discesa passeggeri

Problemi alla stazione della Metro A Furio Camillo, che per un guasto tecnico è attiva solamente per la discesa dai treni, mentre è chiusa per i passeggeri che devono salire sulla metropolitana. I viaggiatori in partenza, informa Atac, possono utilizzare le vicine stazioni Ponte Lungo o Colli Albani.

Problemi anche sulla Roma-Lido

Caos e disagi sulla Roma-Lido per un guasto a un treno. I pendolari e gli studenti questa mattina sono stati costretti a lunghe attese sulle banchine. Un nubifragio si è abbattuto sulle città dalle prime ore del mattino e sta provocando disagi notevoli alla circolazione.