in foto: Una delle stazioni della Roma–Lido piena di pendolari e studenti

Ennesima giornata difficile per pendolari e studenti che utilizzano il trenino Roma-Ostia per raggiungere il centro della Capitale. A causa di un guasto di un treno, come è già accaduto diverse volte negli ultimi mesi, i convogli risultano rallentati e sulle banchine ci sono migliaia di persone in attesa di salire sui vagoni. L'attesa è resa ancora più difficile dalla pioggia che sta candendo sulla città.

Le testimonianze dei viaggiatori

"Io sono salito sul treno alle 7,56 da Lido Nord e alle 8,49 stavo a Tor di Valle. Starà alla Magliana alle 8,52, quindi praticamente un’ora dopo. Anche questa volta un treno rotto ad Acilia, come accaduto nelle puntate precedenti: abbiamo attraversato l’altro binario, quello che per intenderci passa da Roma verso Ostia. Con la pioggia il numero dei passeggeri è aumentato", racconta un viaggiatore.

Sulla pagina del comitato Pendolari della Roma-Lido si legge: