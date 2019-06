Nel giorno in cui la stazione di Repubblica è tornata attiva, alcune fermate della Metro B1 di Roma sono state temporaneamente chiuse a causa di un guasto sulla rete elettrica. A comunicarlo è Atac, che ha annunciato che i tecnici stanno lavorando per risolvere il problema nel minore tempo possibile. I treni non effettuano per ora il servizio tra Sant'Agnese/Annibaliano, Libia e Conca D'Oro, mentre intanto Atac si sta attivando per un servizio sostitutivo con le navette tra le stazioni di Bologna e Ionio. "A causa di una interruzione dell'alimentazione dalla rete elettrica è stato necessario chiudere alcune stazioni della linea B1 – scrive l'azienda in un comunicato – I tecnici Atac stanno intervenendo per ripristinare la funzionalità delle infrastrutture. Atac si scusa per i disagi provocati da cause non dipendenti dalla propria responsabilità".

Roma, riapre oggi la stazione di Repubblica

Oggi ha riaperto la fermata metro di Repubblica dopo otto mesi di chiusura in seguito all'incidente che ha causato il ferimento di 24 tifosi del Cska di Mosca. Tirano un sospiro di sollievo i commercianti, che adesso forse vedranno incrementare nuovamente i propri introiti, diminuiti a causa della diminuzione del flusso di persone per la chiusura della stazione. "Speriamo che con la riapertura della metro Repubblica e gli imminenti saldi possiamo tornare a respirare una boccata d'aria", dicono i commercianti. "A dire la verità inizialmente non credevo nemmeno che la chiusura della metro potesse avere un impatto così pesante, invece mi sono dovuto amaramente ricredere". Per il grave incidente verificatosi otto mesi fa nella stazione di Repubblica, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo e disposto il sequestro della fermata.