Paura a Roma, nel quartiere di Monteverde, dove in via Federico Ozanam un carabiniere ha esploso almeno un colpo di pistola in mezzo alla strada. Un proiettile ha colpito per errore madre e figlia, 49 e 16 anni che viaggiavano su un motorino. Sul posto i soccorsi sanitari del 118 che ha trasporto d'urgenza le ferite al vicino ospedale San Camillo. Da quanto si apprende le loro condizioni non sarebbero gravi e non hanno mai perso conoscenza rimanendo sempre vigili e lucide.

Ancora confusa la dinamica di quanto accaduto attorno alle 19.00: i carabinieri in borghese avrebbero intimato l'alt a un sospettato in auto, che però ha tirato dritto tentando di investirli. Di tutta i risposta il militare avrebbe sfoderato l'arma d'ordinanza sparando. Fonti dei carabinieri parlano di un solo colpo esploso, senza sbilanciarsi sulla provenienza al momento.

L'uomo al volante dell'auto è riuscito a dileguarsi: le forze dell'ordine sono sulle sue tracce, mentre sul posto sono in corso i rilievi per accertare cosa sia accaduto. A quell'ora via Oznam, una delle strade centrali del quartiere, è ancora piena di gente e i negozi aperti.

Un testimone a Fanpage.it: "Ha mirato e ha sparato"

"Ho visto il carabiniere che correva, si è fermato, ha mirato e ha sparato un solo colpo". Questa la testimonianza raccolta da Fanpage.it che ha parlato con un barista della zona. L'uomo ha raccontato che un carabiniere in borghese ha aperto subito prima dello sparo la portiera di un'auto prendendo a calci e puntando l'arma contro il conducente: "Pensavano avesse a che fare con i fuggitivi ma non c'entravano niente".