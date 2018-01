Traffico in tilt sul Grande Raccordo Anulare di Roma per un incidente verificatosi questa mattina, giovedì 18 gennaio, nei pressi dell'uscita per l'Autostrada A1, intorno alle 09:20. Un'auto si è ribaltata per cause ancora in via di accertamento e si è scontrata con una moto, uccidendo il centauro che ne era alla guida, di cui ancora non sono state rese note le generalità. La vittima è morta sul colpo: i soccorritori, giunti sul luogo, non hanno potuto far altro che decretarne il decesso. L'Anas ha fatto sapere che "sul Gra si registrano code in carreggiata interna in prossimità dell'uscita A1/Firenze. Al momento si transita solo in corsia di sorpasso. L'incidente ha coinvolto un'auto e una moto, causando il morte del motociclista. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile".

Per consentire i soccorsi, infatti, sono state attuate delle deviazioni in loco con la viabilità deviata temporaneamente sulla sola corsia di sorpasso. Le autorità sono al lavoro per cercare di stabilire l'esatta dinamica di quanto avvenuto, in particolare gli agenti della PolStrada stanno eseguendo tutti i rilievi scientifici del caso. Pesanti le ripercussioni si segnalano anche alla normale viabilità con rallentamenti e auto in coda (in aumento) fra lo svincolo 6 della SS3 Via Flaminia e lo Svincolo 11 di via Nomentana (al chilometro 24,6) in direzione Interna. Si ricorda che per ulteriori informazioni il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.

Ma anche altrove la situazione su strada sembra difficile. Il traffico risulta infatti congestionato sulle principali consolari in entrata verso la città: sulla Flaminia, dal Raccordo a via di Grottarossa, sulla Nomentana da Colleverde a via di Sant’Alessandro, e sulla Salaria da Villa Spada all’Aeroporto dell’Urbe. A Sud, code sulla Roma-Fiumicino, tra l’Ansa del Tevere e viale Isacco Newton in direzione dell’Eur e rallentamenti sulla Pontina, a partire da Tor de Cenci fino a Viale Europa”. Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità.