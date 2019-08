Hanno visto il cane in difficoltà nell'acqua di un canale e non hanno esitato a intervenire per salvarlo. Nel pomeriggio di venerdì 23 agosto, intorno alle ore 16, i vigili del fuoco del comando di Roma, con l’ausilio della squadra nucleo Saf, sono entrati in azione in via della Muratella, altezza Piana del sole per soccorrere l'animale in difficoltà. I pompieri hanno provveduto a trarre in salvo il cane, che era caduto accidentalmente nel canale di scorrimento acque che si trova nelle immediate adiacenze. Il tempestivo intervento degli uomini del 115 ha consentito di recuperare l’animale, che è in buone condizioni, per poi consegnarlo agli enti competenti giunti sul posto.

Pochi giorni fa, in una situazione analoga, i vigili del fuoco di Gaeta, provincia di Latina, salvarono Lilly, una femmina di labrador in difficoltà rimasto intrappolato su uno scoglio. Il salvataggio è avvenuto nella giornata di Ferragosto in via Flacca, località Torre Viola. Diversi passanti, vedendo il cucciolo in difficoltà, hanno chiamato i pompieri che, verificato che la cagnolina era in difficoltà perché rimasta bloccata su uno scoglio collegato alla terra ferma solo da una piccola passerella, si sono messi in azione. Dopo avere calmato l'animale, i vigili del fuoco sono riusciti a portarlo in salvo e riconsegnarlo ai proprietari

Una anno fa a Latina i vigili del fuoco erano intervenuti per salvare Luna, una cucciola di pitbull rimasta intrappolata sul costone di una montagna, in località Sperone di Capobianco. L’animale era scomparso da diverse ore e i proprietari lo hanno segnalato per chiedere aiuto. I pompieri e e le autorità locali lo hanno riconsegnato al sicuro tra le loro braccia.