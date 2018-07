Intrappolato su una montagna, non riusciva più a scendere e a tornare a casa. I vigili del fuoco si sono mobilitati per salvare Luna, la cagnolina color miele razza pitbull, recuperandola da un costone in località Sperone di Capobianco, nel territorio della provincia di Latina. Questo genere di rilievi, infatti, caratterizzano la zona costiera di Ponza. Precisamente, Luna era riuscita a salire in alto, su una roccia bianca a picco sul mare. Sono state ore di angoscia per i proprietari della cucciola che la stavano cercando senza riuscirla trovare ed erano preoccupati che si fosse cacciata nei guai. Una storia fortunatamente finita con il lieto fine. La piccola era scomparsa da casa nella giornata di ieri, 26 luglio, da diverse ore: i proprietari non l'hanno più vista e hanno dato l'allarme, chiedendo aiuto e segnalando l'animale libro in strada.

Il personale dei vigili del fuoco di questo Comando, della sede stagionale VF AIB di Ponza insieme alle autorità locali sono intervenuti, nel primo pomeriggio, e l'hanno tratta in salvo, recuperandola dal luogo impervio. Immediatamente il nostro personale avviava le operazioni di recupero mediante tecniche S.A.F. Successivamente Luna è stata consegnata ai proprietari che l'anno accolta tra le braccia pieni di felicità.