Un cane ha morso un uomo a Velletri, in provincia di Roma. L'episodio è accaduto qualche giorno fa nei pressi di una villetta in via degli Oleandri. La vittima è un anziano di 70 anni che, rimasto gravemente ferito a seguito dell'aggressione del suo animale, è stato ricoverato in ospedale. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto l'uomo era insieme alla moglie e stava caricando la macchina, quando, improvvisamente, il cane, un incrocio tra uno Schnauzer e uno Spinone, gli si è scagliato contro e lo ha aggredito, prendendolo a morsi in varie parti del corpo. La scena è avvenuta davanti agli occhi della donna, che, terrorizzata da ciò che stava accadendo, ha immediatamente dato l'allarme, chiamando aiuto. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118. I paramedici hanno trovato l'uomo a terra, ricoperto di sangue, con evidenti ferite e sono intervenuti. Lo hanno soccorso e trasportato con urgenza al Nuovo ospedale dei Castelli.

Ha riportato ferite alle braccia, al torace e al volto

Arrivato in pronto soccorso, è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno ricoverato nel reparto di chirurgia e sottoposto a tutte le cure necessarie al caso, richiudendo le lacerazioni sulla pelle. Il paziente ha riportato diverse ferite provocate dai denti del cane, specialmente alle braccia, al torace e al volto. Presenti, per gli accertamenti i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Velletri e i veterinari della Asl Roma 6. Il cane è stato messo in sicurezza e sottoposto ad alcuni esami. Dalle verifiche successive, il cane non aveva il microchip, né era iscritto all'anagrafe canina. Per questo motivo il proprietario ha ricevuto una multa. L'animale è stato poi portato in canile.