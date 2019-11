in foto: Foto Facebook di Vittorio A.

Cadono rami a Roma, questa volta nel Parco Leonardo Sinisgalli a Nuova Ponte di Nona. A segnalarlo un cittadino sul gruppo Facebook "Municipio VI ex VII". A precipitare nell'area verde un grosso ramo, che stamattina i residenti hanno trovato al suolo. Lo scorso settembre un altro ramo era caduto poco lontano, proprio vicino a una panchina. Dura la critica dei cittadini che chiedono l'intervento tempestivo dell'amministrazione comunale: "Non è un gioco, prima o poi qualcuno si farà male davvero. Si può morire".

Cadono alberi sulle tombe del Verano

Si tratta dell'ennesimo caso di caduta di rami che riguarda la Capitale, episodi pericolosi che avvengono specialmente durante o a seguito di ondate di maltempo, ma non solo. L'ultimo solo ieri, quando pioggia intensa e temporali hanno imperversato sulla città e due pini sono precipitati nel Cimitero del Verano, danneggiando il muro di cinta e cadendo sulle tombe, rispetto alle quali si temono danni. Il Parco Sinisgalli conta solo nel suo viale centrale oltre sessanta pini, che i residenti chiedono vengano controllati per paura dell'incolumità di chi frequenta abitualmente l'area verde e non si sente al sicuro.

I cittadini: "Chiediamo un piano d'interventi"

Sono centinaia gli alberi posti vicino a scuole, ospedali e abitazioni di Roma. Dura la critica dei cittadini: "Se il 5 novembre la sindaca Virginia Raggi ha giustamente informato i cittadini dello stanziamento di 250 mila euro per riparare o arricchire gli oltre 240 parchi giochi di Roma e riparare tavoli e panchine rotti nei tanti parchi della Capitale, forse sarebbe il caso che insieme ai vertici del Servizio Giardini centrale faccia un piano di interventi anche per la potatura degli alberi. Cosa sicuramente molto costosa, ma in molti parchi e strade non più rinviabile".