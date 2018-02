Due cadaveri trovati nel corso della stessa giornata a Roma. Dopo il corpo senza vita di uno straniero trovato questa mattina all'interno dello stadio Flaminio, un altro cadavere è stato trovato nel pomeriggio all'interno di un cassone di decantazione, in un depuratore fuori servizio. Il cadavere è stato localizzato in via Andersen, all'angolo con via del Quartaccio, nella zona di Torrevecchia. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, tra cui il nucleo Saf (Speleo alpino fluviale), i sommozzatori e un elicottero. Oltre ai vigili del fuoco, al lavoro per il recupero della salma, sono presenti sul posto anche la polizia e la polizia scientifica per i rilievi. Non si conosce ancora l'identità della persona trovata morta, anche se da alcune indiscrezioni sembra possa trattarsi di un anziano la cui scomparsa era stata denunciata a inizio gennaio.

In mattinata un altro cadavere trovato nello stadio Flaminio.

In mattinata era giunta la notizia di un altro macabro rinvenimento all'interno dello stadio Flaminio, ex tempio del rubgy italico ma ormai in stato di abbandono e abituale rifugio per i clochard. Proprio a un senzatetto straniero, di circa 40 anni, apparterrebbe il corpo senza vita trovato all'interno dell'impianto sportivo. Tra i due episodi non sembra esserci nessun legame.