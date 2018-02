Trovato il cadavere di un uomo di circa 40 anni all'interno dello Stadio Flaminio di Roma, il secondo impianto sportivo della Capitale, ridotto in stato di abbandono da anni. Di notte vi trovano rifugio diversi clochard. E il corpo senza vita trovato questa mattina potrebbe appartenere proprio a un senzatetto della Capitale. Sicuramente si tratta di uno straniero, forse indiano o del Bangladesh, ma per ora l'identificazione non è stata ancora completata. A scoprirlo sono stati gli uomini della polizia locale di Roma del Nucleo Assistenza Emarginati (il Nae). Gli agenti stavano compiendo uno dei loro controlli notturni allo stadio e hanno trovato il cadavere. Gli altri clochard che erano all'interno dello stadio, sei in tutto, sono stati identificati. Proseguono le indagini per chiarire le cause e le circostanze del decesso.

Stando a quanto riporta il Messaggero, l'uomo è stato trovato in terra, con del sangue che scendeva dalla nuca. Sul corpo, riporta RomaToday, non sarebbero stati trovati evidenti segni di violenza. Ancora è mistero, però, sulle cause della morte.

Lo stadio Flaminio, ridotto a uno scheletro abbandonato, ha ospitato fino a pochi anni fa le partite di rugby della nazionale italiana. È considerato, in base all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, un bene di interesse artistico e storico sotto tutela a partire dal 2008, cinquantesimo anno dal suo completamento.