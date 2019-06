Si apre una nuova pista intorno al cadavere carbonizzato ritrovato ieri sera a Trigoria. La Procura di Roma sta seguendo l'ipotesi omicidio, con la persona ritrovata che non si sarebbe tolta la vita, bensì sarebbe stata uccisa. Al momento il fascicolo è contro ignoti. I presunti assassini, in base a una prima possibile ricostruzione, potrebbero aver deciso di occultare il corpo della vittima appiccando un incendio per disperderne le tracce. Ulteriori indizi potrebbero arrivare domani, giorno in cui è stata disposta l'autopsia sul cadavere per risalire all'effettiva identità della vittima e per accertare le cause del decesso. Gli agenti della Squadra Mobile di Roma sono al lavoro da ieri sera sul caso, quando dalle ceneri di un incendio vicino Trigoria è stato ritrovato il corpo carbonizzato, con la polizia che ha messo in sicurezza la zona per poter effettuare i primi rilievi. Sul posto sono giunti anche gli investigatori, che si sono messi alla ricerca di indizi utili, trovando a pochi passi dal cadavere un furgone andato in fiamme. Il veicolo è stato sequestrato dall'Autorità Giudiziaria, mentre intorno al corpo della vittima non sono stati trovati oggetti o documenti che avrebbero potuto aiutare a risalire all'identità.

La persona carbonizzata a Trigoria potrebbe essere morta per un caso fortuito

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti non viene accantonata quella che la vittima abbia bruciato alcuni rifiuti e che, dopo aver dato fuoco a tutto, sia stata colpita da una fiamma di ritorno. Gli agenti impiegati nelle indagini sono alla ricerca di qualsiasi elemento utile per risalire al nome del cadavere, tra questi potrebbero diventare utili le registrazioni di alcune videocamere della zona, contenenti le riprese di quanto realmente accaduto. La Procura di Roma è al lavoro anche con l'aiuto dei vigili del fuoco, giunti ieri sera a Trigoria per spegnere delle fiamme, trovando invece il corpo di una persona e allertando poco dopo le forze dell'ordine per i necessari rilievi.