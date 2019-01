in foto: Le immagini dei due buttafuori investiti al Qube

Una persona è indagata per tentato omicidio, ritenuta responsabile per aver investito due buttafuori davanti alla discoteca Qube di via di Portonaccio. Come riporta il Messaggero, si tratterebbe di un giovane di Tiburtino Terzo e di un suo amico, forse un familiare, che la sera di sabato scorso, al momento dei fatti era in sua compagnia. Secondo le informazioni apprese, per gli investigatori i due sarebbero noti nel giro di Tor Bella Monaca. Il ragazzo indagato non risulta per ora rintracciabile. Dalle indagini in corso è emerso che l'auto che ha accellerato contro le transenne del locale e contro i due uomini della security, una Mercedes Classe B, è intestata a una donna, la mamma di uno dei due ragazzi, rimasta fuori dal caso. La macchina è stata ritrovata in via Mamuccari, a pochi chilometri dal locale, qualche ora dopo l'investimento. Sono i rilievi in corso per isolare le impronte digitali.

Non lo hanno entrare al Qube e investe due buttafuori

Sono stati momenti di terrore quelli vissuti dai ragazzi in fila all'ingresso del Qube, in attesa di entrare in discoteca. Un ragazzo, ripreso dalle immagini delle videocamere di sorveglianza, si è presentato all'entrata insieme a un suo amico, pretendendo di passare. Ma i buttafuori lo hanno fermato perché era ubriaco. Il giovane è andato su tutte le furie, insultando il personale addetto alla sicurezza. Se ne è andato, è salito in macchina e ha dato gas contro le transenne poste all'ingresso, colpendo lateralmente uno dei buttafuori. Ha fatto retromarcia e si è scagliato di nuovo contro di lui, per poi travolgerne un altro centrandolo in pieno e si è dato alla fuga.

I buttafuori stanno bene, un cliente ancora in ospedale

"Ringraziamo tutti coloro che ci stanno contattando per manifestare solidarietà e per sincerarsi delle condizioni di salute degli operatori di sicurezza", hanno scritto i titolari della discoteca Qube sulla pagina Facebook del locale. "Marcos e Jimmy stanno bene e sono stati dimessi" hanno spiegato agli utenti, rispondendo ai numerosi messaggi di vicinanza e alle richieste d'informazioni sulle condizioni di salute dei dipendenti. Un terzo ferito, un cliente in fila, è ancora in ospedale, al Gemelli, per una frattura scomposta, con una prognosi di venti giorni.