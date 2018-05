Il conducente del bus della linea 63 di Atac, che questa mattina ha preso fuoco nella centralissima via del Tritone a Roma, è riuscito a mettere in salvo tutti i suoi passeggeri. Le fiamme si sono sprigionate, sembra a causa di un corto circuito nell'impianto elettrico del mezzo, dalla parte inferiore dell'autobus. Il conducente è subito sceso e ha cercato di spegnere l'incendio con l'estintore in dotazione, poi ha subito fatto evacuare i passeggeri. Nessuno di loro è rimasto ferito o intossicato dal fumo che si è sprigionato dalle fiamme e che era visibile da tutto il centro storico di Roma, anche da piazza di Spagna. Non necessario, quindi, l'intervento dei sanitari del 118 per cittadini e i turisti a bordo del bus, spaventati ma salvi. "Abbiamo pensato a un attentato", racconta qualcuno di loro insieme ad altri testimoni presenti sul posto. Riferiscono di aver sentito un botto fortissimo, causato però solo dall'esplosione di una gomma del mezzo pubblico. La linea 63 di Atac parte dal lungotevere davanti all'Isola Tiberina e arriva al quartiere Talenti passando proprio per via del Tritone. Secondo Atac, che ha avviato un'inchiesta sull'accaduto, la vettura era del 2003, quindi abbastanza vecchia.

Immancabili le polemiche politiche. Attacca Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio: "Sono mesi che diciamo alla Sindaca che la manutenzione degli autobus è fondamentale, vista la condizione in cui versano, per evitare che accadano incidenti pericolosi sia per gli utenti che per gli autisti. Difatti questa mattina un autobus ha preso letteralmente fuoco a via del Tritone, in pieno centro, per fortuna non ci sono stati feriti tra i passeggeri. Purtroppo non è la prima volta che accadono queste situazioni gravissime, non è concepibile che i cittadini debbano rischiare la propria vita non solo a causa delle strade costellate da voragini ma anche a causa di mezzi che non vengono manutenuti. Che intenzioni ha la Raggi? E' urgente la manutenzione dei mezzi, ma una manutenzione costante non una volta ogni tanto".