Roma, bloccata in auto dai cinghiali in via Panattoni in zona Insugherata

Una donna ha ripreso le immagini di un branco di cinghiali che hanno circondato la sua auto in via Panattoni, vicino alla Cassia, zona Insugherata. Gli ungulati, probabilmente provenienti dalla Riserva dell’Insugherata, non sembravano affatto spaventati. Il video denuncia è stato pubblicato e diffuso su Facebook.