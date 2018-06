in foto: Foto di Claudia Da Conto

Cinghiali tra i rifiuti (su tela). Un'immagine che per molti romani rispecchia lo stato della Capitale in questo momento. Mamma e cuccioli fanno ‘razzia' tra l'immondizia, sporcando la strada e lasciando tutto a soqquadro. Per altri, la presenza degli ungulati è diventata ormai consuetudine, tanto che su Facebook non mancano foto e video di persone entusiaste che danno da mangiare agli ospiti selvatici nei parchi o sul ciglio della carreggiata. Un atteggiamento ambivalente, che fa sorridere se si pensa a chi, divertito, cerca addirittura di accarezzarli mentre i più si preoccupano della sicurezza, specialmente di chi li incontra sulla propria strada mentre è alla guida. Gli animali sono stati immortalati mentre cercavano cibo vicino ai cassonetti, frugando tra i sacchetti della spazzatura davanti ad una scuola.

Cinghiali a Roma: le critiche

A denunciare il ‘selvaggio banchetto' Luciano Nobili, deputato PD e leader dei renziani romani, che ha twittato un'aspra critica nei confronti della sindaca Capitolina: "È travolta dagli scandali. Ha i più stretti collaboratori arrestati per corruzione. Sta perdendo occasioni cruciali come Olimpiadi e Stadio" ha scritto, facendo chiaro riferimento ai recenti fatti di cronaca esplosi in città. E continua: "La Raggi se ne deve andare per questo, perché a Roma oggi i cinghiali banchettano tra i rifiuti, davanti alle scuole".

Cinghiali dormono al parco

"Qui al parco abbiamo i cinghiali che dormono. Allucinante”. Su Facebook, qualche settimana fa è comparso un video che riprendeva una famiglia intera di cinghiali mentre dormivano in un'area verde di via Cassia. La scena è stata filmata da un residente esasperato, tanti i commenti degli utenti.