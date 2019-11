in foto: foto di repertorio

Forse è stata malnutrita dai genitori e per questo ha perso la vita improvvisamente a soli cinque mesi. La mamma e il papà della piccola morta oggi nel campo rom di via Candoni a Roma sono indagati per morte come conseguenza di altro reato. Probabilmente si è trattato di maltrattamento in famiglia, ma le indagini, coordinate dalla procura di Roma e affidate ai carabinieri della compagnia Roma Eur, sono ancora in corso. I pm hanno disposto l'autopsia sul corpicino della piccola per stabilire con esattezza le cause della morte e, di conseguenza, eventuali responsabilità dei genitori. I soccorritori arrivati questa mattina sul posto hanno provato in tutti i modi a rianimare la neonata, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare.

La tragedia al campo rom di via Candoni a Roma

La bimba è morta questa mattina, poco prima delle 7, al campo rom di via Luigi Candoni, nella zona della Muratella a Roma. A chiamare i soccorsi sono stati gli stessi genitori della piccola. Non è chiaro, ancora, se la vittima soffrisse di qualche malattia oppure, come ipotizzato dai pm, si sia trattato davvero di un caso di malnutrizione. Questa notte, stando a quanto ricostruito, si sarebbe sentita male, la mamma e il papà avrebbero cercato di tenerla in vita e poi, questa mattina, si sarebbero convinti a chiamare il 118. Gli operatori sanitari le hanno praticato un massaggio cardiaco, ma purtroppo, come detto, non c'è stato nulla da fare per la piccola. Sarà l'autopsia a stabilire con certezza le cause del decesso.