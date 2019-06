in foto: L’autobus in fiamme su via Carmelo Bene. [Foto / Fanpage.it]

Ancora un autobus in fiamme per le strade di Roma: stavolta è toccato ad un mezzo che si trovava lungo viale Carmelo Bene, a due passi dal Parco delle Sabine. L'automezzo ha preso fuoco nella parte posteriore, dalle quale si sono sprigionate le fiamme che hanno distrutto quella parte del veicolo. L'Associazione Volontari del Parco delle Sabine – Porta di Roma, che inizialmente ha diffuso la notizia, ha invitato anche a prestare "massima attenzione" per chi si trova in zona. Non risultano persone ferite nell'incidente, ma solo tante persone spaventate alla vista dell'autobus in fiamme.

Traffico in tilt nella zona, molto frequentata vista anche la vicinanza con il Parco delle Sabine che rappresenta uno dei "polmoni verdi" della zona nord-est della Capitale. Una grossa colonna di fumo nero che si è sprigionata dalle fiamme si è alzata nel cielo di Roma, ben visibile anche a distanza dal luogo dell'incendio. Sul posto le forze dell'ordine per coordinare le operazioni per la messa in sicurezza del mezzo e della strada. Un fenomeno, quello degli autobus in fiamme per le strade di Roma, che non è nuovo. Poche settimane fa era accaduto lo stesso su via Sistina, nel pieno centro di Roma: anche in quel caso non ci furono feriti, grazie alla prontezza di riflessi del conducente che aveva fatto prontamente scendere tutti i passeggeri a bordo, evitando che qualcuno potesse rimanere ferito.