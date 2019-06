Questa mattina intorno alle 10 è avvenuto a Roma un incidente tra un autobus Atac della linea 80 e una macchina. Lo schianto è avvenuto lungo la via Nizza in zona Salario. In totale sono cinque le persone ferite a seguito del sinistro, tutte presenti sulla vettura al momento dello scontro. Le persone hanno riportato alcune ferite, due delle quali sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Santo Spirito. In base alle prime indiscrezioni sembra che i feriti a bordo del mezzo non siano in gravi condizioni, con i restanti tre che sono stati trasportato in ambulanza al Policlinico Umberto I. Sul punto in cui è avvenuto l'incidente è giunta la polizia locale di Roma Capitale, per effettuare i primi rilievi scientifici e per capire le effettive cause di quanto accaduto. Al momento non si conoscono le condizioni della persona a bordo della macchina.

Un altro incidente a Roma che vede coinvolto un autobus Atac

Quello di questa mattina non si tratta del primo caso in cui in un sinistro stradale viene coinvolto un autobus dell'azienda di trasporti Atac. Soltanto qualche giorno fa una donna è stata investita da un bus appartenente alla linea di trasporti romana e rimase ferita a seguito dello schianto. Il veicolo della linea 490 stava percorrendo il suo classico itinerario, quando per cause ancora in fase di accertamento la donna sarebbe finita sotto alle ruote del veicolo. Le donna sarebbe stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito, dove è stata sottoposta ad alcune cure per rimediare alle gravi feriti che aveva riportato a causa del sinistro avvenuto in via Barletta, vicino viale Giulio Cesare. Sul posto sono giunti in pochi istanti gli agenti della polizia locale, oltre al personale sanitario che ha curato la donna proprio sul luogo dove qualche minuto prima era avvenuto l'incidente.