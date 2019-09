in foto: Immagine di repertorio

Un drammatico incidente è avvenuto sabato notte su via Nomentana, a Roma. Un'auto ha travolto due scooter, facendo finire uno contro l'altro. In sella ai due motocicli c'erano quattro persone, due delle quali sono stata trasportate in ospedale in codice rosso e sono ricoverate in gravi condizioni. Gli altri due centauri hanno riportato lesioni meno gravi. I quattro feriti sono stati portati negli ospedali San Camillo, Pertini e Santo Spirito.

L’incidente è accaduto poco dopo mezzanotte e mezza su via Nomentana, all’incrocio con viale Regina Margherita. Sull'accaduto indagano i vigili urbani, che hanno effettuati i rilievi del caso per ricostruire con la dinamica esatta.

Due incidenti mortali ad Acilia e Ostia

È stata una giornata di sangue sulle strade romane, quella di domenica 29 settembre. Due incidenti mortali sono avvenuti nell'arco di pochi minuti in mattinata ad Acilia e a Ostia. Le vittime sono due donne: un'anziana di 76 anni è stata travolta mentre stava attraversando la strada in via di Saponara all'incrocio con via Gino Bonichi. Nel secondo incidente una 48enne è morta dopo essere stata colpita mentre era in sella al suo scooter sul lungomare Paolo Toscanelli. La vittima è stata sbalzata contro un bus turistico in sosta ed è morta poco dopo l'arrivo in ospedale.