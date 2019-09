in foto: Foto di repertorio

Due incidenti mortali in pochi minuti. Il primo ad Acilia, il secondo a Ostia. Nel primo ha perso la vita un'anziana di 76 anni, travolta mentre stava attraversando la strada. Nel secondo una 48enne è morta dopo essere stata presa in pieno mentre era in sella al suo scooter. Entrambe sono morte. L'incidente di Acilia, riporta il quotidiano locale Newsgo, è avvenuto intorno alle 11 di oggi, domenica 29 settembre, in via di Saponara all'incrocio con via Gino Bonichi nei pressi della chiesa di San Giorgio. Stando a quanto si apprende, l'anziana è stata investita da una Fiat Punto mentre stava attraversando la strada. Soccorsa immediatamente dai sanitari del 118, la signora è morta praticamente sul colpo ed è stato purtroppo inutile il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli polizia locale del X gruppo Mare.

Il secondo incidente a Ostia: morta una donna di 47 anni

Il secondo incidente è avvenuto a pochi chilometri di distanza, dopo appena qualche minuto rispetto al primo, sul lungomare Paolo Toscanelli di Ostia. In questo caso lo scooter della donna si è scontrato con un'automobile, e la sbalzata dalla sella del mezzo, si è schiantata contro un bus turistico in sosta. In corso i rilievi da parte gli agenti del X gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. Sul posto anche i carabinieri. I sanitari del 118 hanno trasportato d'urgenza la ferita al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia, ma la donna è morta pochi minuti dopo il suo arrivo a causa delle gravissime ferite riportate in seguito allo schianto.