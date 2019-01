in foto: Investimento (Foto La Presse)

Grave incidente stradale nel quartiere Prati di Roma nella tarda serata di ieri, mercoledì 30 gennaio. Un uomo di 60 anni è stato investito da un'auto in via Giovanni Vitelleschi ed è gravissimo. Si tratta di un cittadino straniero, proveniente dal Bangladesh. Secondo quanto appreso, la macchina, guidata da un 43enne italiano, si trovava in transito sul tratto di strada in cui stava attraversando l'uomo a piedi e per cause ancora da accertare, lo ha travolto, centrandolo in pieno. L'impatto è stato molto violento, tanto da trascinare il pedone per diversi metri, poi è caduto sull'asfalto. Non è ancora chiara l'esatta dinamica dei fatti, dalle prime informazioni pare che la vittima non stesse camminando sulle strisce pedonali. Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso l'uomo e lo ha trasportato con l'ambulanza in ospedale. Arrivato al pronto soccorso, ha immediatamente ricevuto dai medici le cure necessarie al caso. Le sue condizioni di salute sarebbero molto gravi e si trova ricoverato in prognosi riservata. Per i rilievi sono arrivati gli agenti della polizia locale del Gruppo Prati, che stanno lavorando per ricostruire quanto successo e per verificare eventuali responsabilità da parte dell'autista.

