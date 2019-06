in foto: Immagine di repertorio

Traffico paralizzato sull'A24 Roma-Teramo a causa di un veicolo in fiamme all'altezza della Barriera di Roma Est in direzione Teramo. La macchina ha preso fuoco sulla carreggiata per cause ancora da accertare: al momento non si hanno notizie di feriti, né se altre vetture siano state coinvolte dalle fiamme. Sconosciute le cause del rogo, avvenuto davanti agli altri automobilisti. Il traffico sulla ‘Strada dei Parchi' è al momento bloccato e non si sa quando la circolazione potrà tornare alla normalità. Centinaia di macchine sono incolonnate e non sanno quando la situazione si sbloccherà. Sul posto i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la strada.

Roma, autobus Atac in fiamme a Cornelia

Quella sull'A24 Roma – Teramo è la seconda vettura che prende fuoco questa mattina nella capitale. Su Circonvallazione Cornelia a sviluppare un incendio è stato un mezzo pubblico, un autobus della linea Atac. Fortunatamente l'attivazione dell'impianto antincendio ha evitato che la situazione volgesse al peggio. Non risultano al momento feriti né intossicati dal fumo: al momento sono ancora sconosciute le cause del rogo. Il tutto è avvenuto su strada, davanti agli altri automobilisti che hanno assistito alla scena e che hanno visto l'autobus in mezzo a una nuvola grigia.