Emergono nuovi dettagli in merito al video che sta circolando in rete in queste ore, dove si vede un conducente di un autobus mentre investe un pedone in compagnia di due cagnolini. In base a quanto riportato dal Messaggero l'autista non avrebbe voluto far salire l'uomo e i suoi animali, scatenando la rabbia del passeggero. Da quel momento sarebbero partiti insulti e minacce, con il padrone dei cani che si sarebbe rifiutato di salire a bordo dell'autobus della linea 786, andandosene via imprecando contro il conducente. A quel punto l'autista ha cominciato a guidare l'autobus contro l'uomo, investendo sia lui che alcuni dei suoi animali all'urlo: "Qui non salgono i cani!". Il guidatore ha poi accelerato, lasciando a terra il pedone tramortito dall'impatto. Sul posto sono giunti sia alcuni agenti delle forze dell'ordine e un'ambulanza, con i testimoni che hanno raccontato ai poliziotti di aver visto il pedone tentare di prendere la targa dell'autobus con il suo telefonino. Le parole dei protagonisti di questa vicenda sono state messe a verbale e probabilmente verrà aperta un'inchiesta. Nel frattempo Atac ha aperto un'indagine interna per risalire all'effettivo responsabile di quanto accaduto.

Le immagini dell'autobus che punta il pedone postate da Micaela Quintavalle

Il video era stato pubblicato in rete da Micaela Quintavalle, ex sindacalista e conducente licenziata proprio da Atac dopo aver denunciato i disservizi in cui versava l'agenzia di trasporti capitolina. Sulla sua pagina Facebook si mostravano le immagini, poi rimosse, dell'autista che avanzava lentamente per colpire il pedone, tramortendolo e lasciandolo a terra. Quintavalle ha poi spiegato di aver ricevuto il filmato e di averlo semplicemente postato, ma non ricorda esattamente quanto tempo fa si sia verificato l'episodio, risalente probabilmente ai primi di maggio.