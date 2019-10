Un uomo di 43 anni è stato arrestato oggi a Roma con l'accusa di violenza sessuale. Sarebbe lui quello che è stato ribattezzato in più di un'occasione il maniaco degli ascensori. Il 43enne italiano residente a Roma agiva sempre con lo stesso modus operandi: seguiva delle giovani ragazze nei pressi dell'ingresso delle loro abitazioni, fino a introdursi nell'androne di casa e poi nell'ascensore. Quando le vittime erano ormai in trappola all'interno dell'ascensore cominciava a palpeggiarle pesantemente tentando di abusare di loro. Cinque gli episodi accertati tra febbraio e settembre, ma potrebbero essercene stati altri non denunciati. L'uomo è già noto alle forze dell'ordine per reati simili: recidivo, appena uscito dal carcere aveva ricominciato ad aggredire sessualmente giovanissime ragazze, solitamente minorenni.

Maniaco degli ascensori molesta 13enni in Prati

La denuncia che ha dato una spinta alle indagini che hanno portato all'arresto è stata quella di una ragazzina di soli 13 anni, molestata dall'uomo mentre rientrava a casa. La giovanissima stava rientrando a casa per pranzo con delle coetanee, dopo una passeggiata nel quartiere Prati. Le ragazzine avevano in programma di mangiare assieme, godendosi gli ultimi momenti di svago prima dell'inizio delle scuole, quando l'incubo si è materializzato nell'androne di un palazzo di via Cola di Rienzo: mentre si recavano a casa di una di loro sono state aggredite dal maniaco che le ha intrappolate in ascensore, e solo la presenza di spirito gli ha consentito di reagire e di chiedere aiuto. Quando il padre di una delle giovani è intervenuto sentendo le urla nella tromba delle scale l'uomo si era già allontanato.