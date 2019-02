in foto: Le gemelle di ’Come un gatto in tangenziale’ con Paola Cortellesi in un scena del film.

Ancora guai per le gemelle presenti nel film "Come un gatto in tangenziale", il celebre film diretto da Riccardo Milani ed interpretato anche da Paola Cortellesi e nel quale le due sorelle interpretavano due taccheggiatrici. Le due sono state immortalate dalle telecamere a circuito chiuso di un negozio dell'Eur, dal quale avrebbero rubato diversi capi d'abbigliamento.

L'episodio risale allo scorso 13 dicembre: le due sarebbe entrate nel negozio e, dopo aver distratto la commessa, avrebbero rubato capi d'abbigliamento dal valore di quasi cinquemila euro, nascondendoli sotto la gonna. Dopo le indagini da parte delle forze dell'ordine, le due donne sono state raggiunte questa mattina dai carabinieri della stazione Eur, che le hanno arrestate con l'accusa di furto aggravato. Accompagnate in caserma per le formalità di rito, si trovano adesso ai domiciliari. Già lo scorso luglio, le due gemelle erano finite nei guai per un colpo in una profumeria di Roma, per il quale furono denunciate.