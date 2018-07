in foto: Le gemelle di ’Come un gatto in tangenziale’ con Paola Cortellesi in un scena del film

Nel film ‘Come un gatto in tangenziale', con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, Sue Ellen e Pamela sono simpatiche gemelle che condividono due grandi passioni: la passione per la giornalista televisiva Franca Leosini, autrice e conduttrice di Storie Maledette, la trasmissione che racconta i più grandi casi di cronaca nera, e lo shopping compulsivo, che a volte si traduce in furti nei centri commerciali. Il film sembra essere diventato realtà, perché le due gemelle, i cui veri nomi sono Alessandra e Valentina, sono state denunciate ieri perché accusate di aver rubato due profumi in un negozio.

Ieri avrebbero rubato due profumi in un negozio di via Marmorata

Le gemelle sarebbero entrate in una profumeria di via Marmorata a Roma, si sarebbero messe in borsa due flaconi del profumo Creed (valore 500 euro) e sarebbero scappate. Le telecamere di sorveglianza del negozio, però, hanno ripreso tutta la scena e per il proprietario del negozio e per i carabinieri è stato facile riconoscere le due attrici. I carabinieri della stazione Aventino si sono presentati a casa delle due e hanno trovato i flaconi. Le due sono state denunciate a piede libero per furto aggravato. Le gemelle attrici sono già conosciute alle forze dell'ordine per reati dello stesso tipo, anche se non sono mai state condannate.