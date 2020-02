in foto: Foto di repertorio

Due psichiatre della Asl sono indagate in concorso per il reato di maltrattamenti. Un iscrizione nel registro della Procura della Repubblica di Roma, per non aver impedito a una badante e al suo compagno di insultare e picchiare una coppia di anziani di cui dovevano invece prendersene cura. Come riporta IlMessaggero, la coppia, lei sessantottenne e lui sessantenne, con problemi di schizofrenia e da tempo in cura presso il Centro di Salute Mentale di Ostia, avevano accolto in casa la badante assegnata da una Onlus allertata proprio dalle due psichiatre della Asl, senza però, probabilmente verificarne l'operato. Ora le due psichiatre dovranno dare spiegazioni sulle eventuali omissioni dei controlli davanti al pubblico ministero.

Badanti maltrattano coppia di anziani

La notizia dell'arresto della badante bulgara e del compagno romeno, entrambi quarantenni, è emersa a metà gennaio, quando i carabinieri dell'Eur sono intervenuti all'interno di un'abitazione in zona Colombo, dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei loro confronti. A dare l'allarme un vicino di casa, insospettito dalle continue grida e lamenti che udiva provenire dall'appartamento. Dalle indagini è emerso come umiliavano e picchiavano i due anziani: la donna era relegata in camera da letto, sotto chiave. Mentre al marito, come lei denutrito, disidratato, malandato, e col viso segnato dalle botte, veniva talvolta concesso di vagare anche nelle altre stanze. Inoltre la casa era ridotta in pessime condizioni igieniche. I due anziani sono stati soccorsi in ambulanza e trasportati all'ospedale Sant'Eugenio, dove i medici li hanno sottoposti alle cure e agli accertamenti necessari.