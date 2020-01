in foto: Foto di repertorio

Violenze sugli anziani a Roma, dove due badanti sono stati arrestati per maltrattamenti. Umiliavano e picchiavano i padroni di casa, due coniugi sessantenni bisognosi di cure e attenzioni che costretti a subire le angherie da parte di chi invece avrebbe dovuto occuparsi di loro. La vicenda è accaduta in zona Colombo, a mettere fine alle violenze i carabinieri dell'Eur a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Roma. A finire in manette un cittadino romeno e una donna di nazionalità bulgara, entrambi quarantenni, ora in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Badanti maltrattano una coppia di anziani

Come riporta Il Messaggero i badanti, nominati da una Onlus e in casa con il compito di assisterli giorno e notte, umiliavano e picchiavano i due anziani. I carabinieri, intervenuti all'interno dell'abitazione, hanno trovato la donna chiusa a chiave in camera da letto, mentre il marito vagava per casa con i segni delle botte sul volto. Inoltre la casa era ridotta in pessime condizioni igieniche. A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine sono stati i vicini che, insospettiti dai frequenti lamenti dei due anziani, si sono insospettiti e hanno dato l'allarme.

Anziani ricoverati in ospedale

Sul posto sono intervenuti i militari e una volta entrati attraverso la porta hanno visto davanti ai loro occhi un quadro preoccupante. I carabinieri hanno segnalato la situazione al pubblico ministero, che ha autorizzato l'arresto. I due anziani, visibilmente denutriti, sono stati soccorsi in ambulanza e trasportati all'ospedale Sant'Eugenio, dove i medici li hanno sottoposti alle cure e agli accertamenti necessari.