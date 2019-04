Una donna di 81 anni è stata investita questa mattina poco prima delle 8 in piazza Addis Abeba a Roma, nel quartiere Africano. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, che ha visto coinvolta una Toyota Yaris: l'anziana ha riportato un trauma facciale ed è stata trasportata in codice giallo al Policlinico Umberto I, dove è stata sottoposta ad accertamenti. Subito dopo il sinistro sono giunti sul posto i carabinieri, il personale medico del 118 e la Polizia locale del Gruppo II Parioli che sta effettuando i rilievi del caso per capire cos'è che abbia causato l'incidente. Dopo essere caduta in terra, la donna è stata soccorsa dall'ambulanza: non si hanno ancora invece notizie del conducente della Toyota Yaris, anche se dalle prime informazioni non sembra essere ferito.

Roma, auto in fiamme sul Grande Raccordo Anulare

E questa mattina a Roma c'è stato un altro grave incidente stradale, stavolta sul Grande Raccordo Anulare. Per cause ancora da accertare, una macchina ha preso fuoco all'altezza del km 34 in carreggiata interna, seminando il panico tra gli automobilisti che hanno assistito alla scena. Passati i primi secondi di concitazione, dalle altre vetture i conducenti sono usciti per prestare soccorso alle persone che si trovavano all'interno del mezzo in fiamme. Fortunatamente sembra che non ci siano stati feriti, anche se quest'incidente ha causato gravi disagi al traffico cittadino. Il sinistro, infatti, è avvenuto nell'ora di punta e molte persone sono rimaste bloccate per diverso tempo nel tratto coinvolto dall'incendio. Le fiamme divampate dalla macchina si sono estinte in breve tempo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domarle e a riportare la situazione alla normalità, anche se si sono generate diverse code nei tratti interessati dall'incidente e nelle zone limitrofe.