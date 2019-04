in foto: Immagine di repertorio

Auto in fiamme sul Grande Raccordo Anulare di Roma questa mattina, martedì 9 aprile. A comunicare la notizia su Twitter Astral Infomobilità che ha informato romani e pendolari del traffico presente fuori e dentro la Capitale. Secondo le informazioni apprese, la macchina ha preso fuoco all'altezza del chilometro 34 in carreggiata interna. Paura tra gli automobilisti di passaggio che si sono preoccupati per le condizioni delle persone che viaggiavano a bordo del veicolo. Tuttavia pare che non ci sarebbero fortunatamente feriti. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme estinte in breve tempo. Un martedì mattina di passione per chi è alla guida e si trova a percorrere il tratto coinvolto nell'incendio, che ha provocato traffico e incolonnamenti proprio nelle ore di punta della mattina. Le operazioni di spegnimento dei pompieri e di rimozione dell'auto incidentata sono state ultimate e la carreggiata è stata liberata dall'auto, consentendo nuovamente il transito dei veicoli senza rischi.

Tuttavia si registrano ancora lunghe code tra Roma Teramo e Prenestina sul Grande Raccordo Anulare. Astral Infomobilità ha comunicato: "Rimossa auto in fiamme al chilometro 34 in carreggiata interna – si legge in un tweet – restano code a tratti tra diramazione Roma Nord e Prenestina". Si raccomanda agli automobilisti in transito di prestare la massima attenzione.