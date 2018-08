Ormai i romani si sono abituati al clima tropicale che da Ferragosto imperversa sulla città. Da giorni, con puntualità ogni pomeriggio arriva un temporale, a volte accompagnato da forti venti, grandine e addirittura trombe d'aria. E alla fine si contano gli alberi caduti e le strade allagate. Una sorta di routine di questa seconda metà di agosto, per cui le previsioni del tempo non promettono niente di buono, con pioggia, temporali assieme ad afa e alte temperature.

Il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio, ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo per il pomeriggio di oggi, lunedì 20 agosto: "A seguito delle previsioni meteo emesse dal DPC in data odierna con indicazione di: ‘Precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale', ha valutato una Criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta della Regione dal primo pomeriggio di oggi, 20 agosto 2018 e per le successive 6-9 ore ed è stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio)".