Le previsioni meteo di fine agosto segnalano un tempo variabile a Roma e sul Lazio ma più generalmente, in tutta Italia. La settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 agosto, il tempo nella Capitale sarà caldo e afoso, qualche temporale è previsto come ormai consuetudine nelle ore pomeridiane. Ma ciò che i vacanzieri temono si sta per arrivare: si tratta dell'ultima coda dell'estate. Prevista pioggia e grandine ma le temperature si manterranno sempre alte, intorno ai 35-37 gradi. Le grandinate potranno accompagnare i fenomeni temporaleschi più intensi. Le giornate più serene saranno quelle di inizio settimana poi, è previsto un lieve peggioramento. I primi segnali di un cambio di circolazione dell’atmosfera si avranno già giovedì 23 con i temporali. Per gli ultimissimi giorni di agosto che segnano la fine dell'estate è previsto l'arrivo del ciclone autunnale atteso sabato 25 e domenica 26 che porterà tanta pioggia temporali.

Temperature più basse

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa innanzitutto che con l’arrivo del ciclone il caldo andrà via, dato che le temperature subiranno un tracollo di 12-15°C, inoltre maltempo diffuso con temporali violenti e possibili trombe d’aria dalle regioni settentrionali si porterà verso quelle centrali… e l’autunno bussa alla porta.