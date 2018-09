Questa mattina alcuni frammenti si sono staccati dalle mura del passaggio sopraelevato del Passetto di Borgo. Per fortuna in quel momento non passava nessuno, ma l'area è stata transennata dagli agenti della Polizia Locale giunti sul posto, mentre i vigili del fuoco sono a lavoro dalle 9.00 per verificare la stabilità del tratto interessato dal distacco, proprio di fronte al civico 23 di B0rgo Sant'Angelo, dirimpetto alla sede Rai. È stato chiesto l'intervento anche del personale tecnico del Vaticano. Si tratta dell'ennesimo crollo in pochi giorni nella capitale, a seguito del ben più grave collasso del tetto della Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami al Foro Romano.

Le Mura del Passetto di Borgo Sant'Angelo, lunghe 800 metri, rappresentavano l'ultima via di fuga dei pontefici in caso di assedio della città. Dal Vaticano il ‘Passetto di Borgo' arriva fin dentro le mura di Castel Sant'Angelo, e consentiva così al Papa di riparare in un luogo sicuro di fronte ai nemici. Ora il passaggio è visitabile solo durante speciali visite su prenotazione.