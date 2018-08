Un nuovo crollo a Roma, a poche centinaia di metri dalla Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, dove ieri pomeriggio il tetto è collassato rischiando di fare una strage. Erano circa le 14.00 quando – secondo quanto riportato da il Messaggero – un pezzo di parete di muro si è staccato dall'ingresso del Foro Romano in via Monte Tarpeto, alle pendici del Campidoglio. Anche in questo caso nessun ferito, ma solo per una fortunata coincidenza. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale che hanno transennato l'area e stanno verificando la stabilità della parete dove si è verificato il crollo.

I pompieri intanto sono a lavoro all'interno della Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, dove sta avvenendo in queste ore il recupero dei beni artistici all'interno, per poter poi proseguire con la rimozione delle parti pericolanti della struttura. Purtroppo la splendida navata scolpita nel legno è andata per sempre perduta. La Procura di Roma intanto ha aperto un fascicolo per disastro colposo per stabilire eventuali responsabilità per quanto accaduto.