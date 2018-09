in foto: Yuppie, il piccolo maltese involontario protagonista della vicenda

Disavventura per Yuppie, un piccolo cane di razza maltese protagonista involontario di un inseguimento con la polizia. L'animale era infatti a bordo di un'auto rubata ieri da un 41enne cileno a Roma. La vettura era di proprietà di una donna, che l'aveva parcheggiata in viale America, zona Eur, per andare a prelevare a uno sportello bancomat. Sono bastati però pochi attimi di distrazione affinché il 41enne si impossessasse dell'auto e fuggisse, incurante della presenza a bordo del cagnolino. Grazie all'antifurto satellitare il ladro è stato intercettato dagli agenti del Commissariato Lido di Roma in via Ostiense: a quel punto l’uomo ha iniziato la sua forsennata fuga, prima in auto e poi, vedendosi braccato, a piedi, abbandonando per strada il mezzo e il cagnolino. Il 41enne ha cercato invano di far perdere le proprie tracce, nascondendosi dapprima tra i passanti di un mercato e poi in un giardino privato, dopo aver scavalcato un cancello. Raggiunto dai poliziotti, è stato però bloccato e tratto in arresto. L'auto è stata recuperata dalla polizia, che l'ha restituita alla legittima proprietaria assieme a Yuppie, fortunatamente sano e salvo.