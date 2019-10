in foto: Parco Dandini a Rocca Priora

A Rocca Priora, piccolo comune dei Castelli Romani in provincia di Roma, un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto all'interno del parco Dandini. Stando a quanto si apprende, il giovane si è impiccato con le catene di un'altalena. Questa mattina, intorno all'alba, il suo corpo è stato visto da un passante, che ha immediatamente avvertito i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Rocca Priora, che ora si stanno occupando delle indagini. Secondo le prime informazioni il 17enne si era trasferito da poco e frequentava spesso il parco in compagnia di altri ragazzi. La salma del ragazzo è stata trasportata all'obitorio del Policlinico di Roma Tor Vergata. Il papà e la mamma sono stati subito avvertiti della tragedia: il primo era fuori per lavoro, mentre la seconda vive in un paesino in provincia di Caserta.

Il cordoglio del comune: "Tragedia che colpisce nel profondo del cuore"

Questo il comunicato dell'amministrazione apparso sulla pagina ufficiale del Comune di Rocca Priora: "Questa mattina la nostra comunità ha appreso una notizia che non avremmo mai voluto dare, una tragedia che colpisce nel più profondo del cuore. Come riportato da alcuni giornali locali, un giovane si è suicidato in uno dei parchi comunali. Chiediamo il massimo riserbo in rispetto della famiglia del ragazzo a cui tutta la comunità si stringe commossa in rispetto del profondo dolore".