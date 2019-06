Oggi a Rocca di Papa si terranno i funerali di Emanuele Crestini, il sindaco eroe deceduto a causa dell'esplosione del palazzo comunale avvenuta lo scorso 10 giugno. Il primo cittadino, che è stato l'ultimo a uscire dall'edificio, è deceduto a causa di una crisi respiratoria e delle infezioni delle lesioni riportate nell'incendio: in un primo momento sembrava che le sue condizioni fossero migliorate, per poi precipitare improvvisamente il 20 giugno. Oggi pomeriggio, alle 16.30, si terranno i funerali di Emanuele Crestini nel parco La Pompa, nella zona dei Campi di Annibale: circa 5mila sono le persone attese che vogliono porgere l'ultimo saluto al sindaco eroe, morto per assicurarsi che tutti i suoi dipendenti fossero usciti dal palazzo comunale in fiamme. Per accogliere tutti, cento volontari della protezione civile hanno montato una tensostruttura sopra il campo da hockey del parco. Prevista pure la presenza della quasi totalità dei sindaci del Lazio per l'ultimo saluto al sindaco eroe di Rocca di Papa.

L'esplosione del palazzo comunale di Rocca di Papa e la morte di Emanuele Crestini

Il palazzo comunale di Rocca di Papa è esploso il 10 giugno a causa della perforazione con una trivella di una tubatura del gas. Emanuele Crestini è stato l'ultimo a uscire: voleva controllare che tutti i dipendenti si fossero salvati e messi al sicuro. Sedici persone sono rimaste ferite e intossicate nel rogo: tra loro anche Vincenzo Eleuteri, delegato del sindaco, deceduto qualche giorno prima del primo cittadino. Il 24 giugno, Crestini avrebbe compiuto 47 anni, ma non è riuscito ad arrivare vivo al giorno del suo compleanno. "Tanti auguri mio eroe, mia spalla, unico e grande amore della mia vita..!" – ha scritto la compagna allo scoccare della mezzanotte – "Avremmo dovuto festeggiare, insieme, invece le cose sono andate diversamente". Oggi saranno in migliaia a rendergli l'ultimo saluto.