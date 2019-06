in foto: Emanuele Crestini e la compagna Veronica Cetroni

Oggi, 24 giugno, il sindaco di Rocca Di Papa, Emanuele Crestini, avrebbe compiuto 47 anni. Lo ricorda, con un post pubblicato su Facebook insieme a una fotografia che li ritrae insieme, Veronica Cetroni, la compagna del primo cittadino morto in seguito all'esplosione, per una fuga di gas, del municipio del paese dei Castelli Romani. "Tanti auguri mio eroe, mia spalla, unico e grande amore della mia vita..!", ha scritto questa notte, allo scoccare della mezzanotte, la ragazza. “Avremmo dovuto festeggiare, insieme, invece le cose sono andate diversamente ”, ha scritto ancora. Quando l'ha visto per l'ultima volta in ospedale, lui le aveva promesso che l'avrebbe sposata una volta dimesso dal reparto Grandi Ustionati del Sant'Eugenio. Invece, a causa delle ustioni sul 30 per cento del corpo, ma soprattutto a causa dei fumi tossici inalati per troppo tempo nel tentativo di mettere tutti in salvo, il sindaco è morto qualche giorno fa. Fu l'ultimo ad uscire dal municipio insieme al suo delegato Vincenzo Eleuteri, deceduto anche lui. Per il sindaco il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha proposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile.

I funerali di Crestini, ha informato in una nota il Comune di Rocca Di Papa, saranno celebrati giovedì 27 luglio 2019 al Parco della Pompa, in località Campi d’Annibale: "Tale decisione è stata presa sia per motivazioni logistiche, sia per espressa volontà di svolgere le esequie a Rocca di Papa in modo tale da consentire a tutta la cittadinanza di partecipare, come il sindaco avrebbe voluto.

In queste ore si sta già lavorando per l’allestimento dei luoghi in collaborazione con Roma Capitale, per mettere in campo tutte le misure necessarie inerenti la sicurezza di ordine pubblico"