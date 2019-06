in foto: Matteo Salvini

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha proposto la medaglia d'oro al valor civile per il sindaco di Rocca Di Papa, Emanuele Crestini, morto in seguito alle ustioni riportate nell'esplosione del municipio del comune dei Castelli Romani. "Si è preoccupato di far uscire tutte le persone dal Comune in fiamme, ma il suo eroismo gli è costato la vita: il sindaco di Rocca di Papa ha lottato ma nella notte è morto proprio per il troppo fumo inalato. Un pensiero commosso alla sua famiglia e a quella dell'altro dipendente comunale Vincenzo Eleuteri, deceduto cinque giorni fa (il 16 giugno). Per il sindaco Emanuele Crestini ritengo sia doverosa la medaglia d'oro al valor civile", ha commentato Salvini.

Meloni: "Tragedia incredibile"

Il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, ha proposto invece di intitolare immediatamente uno spazio alla memoria "di un uomo che, fino all'ultimo istante di quel terribile incendio, è rimasto al proprio posto al servizio della sua comunità. Esempio di abnegazione e spirito di servizio cui va tutto il nostro rispetto e gratitudine". Al cordoglio per la morte del primo cittadino del paese dei Castelli Romani si è aggiunta anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che ha scritto: "Una tragedia incredibile, un uomo generoso e perbene che difendeva ogni giorno la sua comunità e che si è sacrificato per essa. A nome mio e di Fratelli d'Italia esprimo cordoglio alla famiglia e a tutti i cittadini di Rocca di Papa".