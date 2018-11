Uno spettacolare incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi – giovedì 8 novembre – su via Portuense all'altezza del civico 700, all'altezza dell'European Hospital quasi all'incrocio con via del Trullo. Qui un utilitaria bianca, una Fiat Bianco ha compiuto una mezza carambola, rimanendo incastrata tra due auto, il muso verso l'asfalto come se fosse stata lanciata dall'alto. Da quanto ricostruito un'auto di grossa cilindrata avrebbe improvvisamente accelerato, colpendo la Panda dal lato posteriore. Una scena insolita nel traffico della periferia ovest della capitale, e le foto postate da passanti e automobilisti stanno facendo il giro dei social network.

Sul posto sono giunti gli agenti della del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale, intervenuti congiuntamente ai vigili del fuoco e a un'ambulanza del 118, intervenuta sul posto anche se da quanto risulta al momento nessuna delle persone delle auto coinvolte sarebbe rimasta ferita in modo serio. Inevitabili le ripercussioni al traffico: code e automobilisti imbottigliati tra via Isacco Newton e via del Trullo.

Incidente sul Gra: traffico in tilt

Un grave incidengte, sempre nel pomeriggio di oggi, si è verificato sul Grande Raccordo Anulare, in carreggiata esterna, tra l'uscita per via Ardeatina e quella per via Prenestina. Qui si sono scontrati in un tamponamento a catena tre veicoli. Inevitabili le ripercussioni al traffico con code chilometriche e centinaia di automobilisti intrappolati nel traffico. Questa mattina invece a Tor di Quinto una ciclista è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da uno scooter.