Traffico in tilt e code chilometriche in aumento sul Grande Raccordo Anulare di Roma tra Ardeatina e Prenestina in carreggiata esterna. La circolazione è fortemente rallentata a causa di un incidente stradale che, secondo le prime informazioni apprese, ha coinvolto tre veicoli. È successo intorno alle 14 di oggi, giovedì 8 novembre. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e la polizia stradale per svolgere i rilievi del caso e fare chiarezza su quanto successo. Ancora da accertare la dinamica dell'accaduto, da verificare eventuali responsabilità. Il sinistro sta provocando ripercussioni sulla circolazione, a causa dei veicoli incidentati presenti all'interno della carreggiata.

Incidente stradale a Tor di Quinto: grave una ciclista

Grave incidente stradale questa mattina a Tor di Quinto dove una ciclista è rimasta gravemente ferita dopo lo scontro tra uno scooter e la sua bici in viale delle Fornaci. L'impatto con il ciclomotore è stato violento e la donna è stata sbalzata dalla sella cadendo rovinosamente sull'asfalto. È stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea e ricoverata in prognosi riservata. Ripercussioni sulla circolazione, con traffico rallentato di fronte al laghetto.