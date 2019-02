in foto: Foto di repertorio

È stato ritrovato un cadavere in mare al largo di Santo Stefano, una minuscola isola vicino a Ventotene, arcipelago delle isole pontine. Il corpo, in stato di putrefazione, è stato recuperato dalla capitaneria di porto di Gaeta. Stando a quanto si apprende, si tratta di un uomo, ma non si conosce ancora la sua identità, né la causa del decesso. La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta in merito al ritrovamento. Ulteriori informazioni arriveranno probabilmente dopo la pubblicazione dei risultati dell'autopsia che verrà effettuata sul cadavere. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni pescatori.

Il cadavere potrebbe appartenere a un 54enne di Nettuno disperso a Sperlonga. L'uomo, stando a quanto ricostruito, avrebbe parcheggiato la sua automobile nei pressi di via Flacca e avrebbe lasciato un biglietto d'addio all'interno dell'abitacolo. Alle ricerche, finora senza esito, avevano partecipato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Latina, anche con l'ausilio di un elicottero, e gli uomini della polizia stradale di Terracina. Il nucleo dei sommozzatori dei pompieri aveva perlustrato le coste. Se dovesse essere confermata l'identificazione, il cadavere sarebbe stato trascinato a largo per diverse miglia nautiche fino a raggiungere l'isola di Santo Stefano. "La morfologia del luogo è caratterizzata da numerose grotte e insenature accessibili solo via mare. Per le ricerche è stato inviato sul posto il nostro personale T.A.S. (Topografia applicata al soccorso), cinofili, Saf, SAPR (Droni), personale marittimo ed elicottero. Le operazioni sono coordinate sul posto, presso il Comando locale), da un Funzionario”, avevano spiegato i soccorritori. Evidentemente, però, la corrente aveva già spostato il corpo a largo.