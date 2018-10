in foto: Andrea Ricci

Una storia a lieto fine quella di Sara, figlia di Andrea Ricci, l'anziano di 79 anni scomparso martedì scorso dal quartiere Serpentara di Roma. Una vicenda che sarebbe potuta finire in tragedia, ore di ansia hanno investito i famigliari dell'uomo: a preoccuparli per il suo allontanamento il fatto che l'uomo fosse malato d'Alzheimer, perché erano consapevoli che, nel caso si fosse perso, avrebbe avuto difficoltà di orientarsi e le ricerche avrebbero potuto complicarsi. L'uomo è stato ritrovato nei pressi della stazione Lepanto, dopo che aveva fatto perdere le sue tracce per 24 ore. Si era appoggiato a una edicola chiusa perché la sua è una famiglia di edicolanti e quello era per lui un posto sicuro. A riconoscerlo e contattare le forze dell'ordine è stata una donna che gli è rimasta accanto in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Andrea sta bene, era solo disorientato e, naturalmente, voleva tornare a casa.

Andrea Ricci, 79 anni, era uscito di casa intorno alle ore 17 di pomeriggio per portare a spasso il cane e i parenti non avevano più avuto sue notizie. La figlia si è mobilitata da subito e, oltre ad avvisare le forze dell'odine della sua scomparsa, ha lanciato un appello attraverso i social network.