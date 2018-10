in foto: Andrea Ricci scomparso

Scomparso un anziano dal quartiere Serpentara di Roma. Si tratta di Andrea Ricci, 79 anni, malato d'Alzheimer. La famiglia non ha avuto più sue notizie dalle ore 17 di ieri, martedì 16 ottobre. Secondo quanto comunicano i parenti, l'uomo si è allontanato da casa per portare a spasso il suo cane ma non è più rientrato e si sono preoccupati. La figlia si è mobilitata da subito e, oltre ad avvisare le forze dell'odine della sua scomparsa, ha lanciato un appello attraverso i social. Su Facebook ha scritto: "Vi prego aiutateci a trovare mio padre. Si chiama Andrea, ha con sé un cane Jack Russel che risponde al nome Jack. Non si trova dalle 17 dal quartiere nuovo Salario. Indossa una maglia nera e bianca e pantaloni blu, il guinzaglio del cane è di colore verde. Il cane ha la medaglietta con il numero di cellulare della famiglia. Le forze dell'ordine sono state già allertate ma ogni segnalazione è utile a ritrovarlo".

Sono ore d'ansia quelle trascorse da ieri pomeriggio: i famigliari lo stanno cercando ovunque. Le ricerche non si limitano al quartiere nuovo Salario ma si estendono anche in altre zone di Roma perché i parenti pensano che possa essersi spostato altrove durante il tempo trascorso lontano da casa. Chiunque abbia informazioni può contattare la figlia al seguente numero: 3246880009 o contattare le forze dell'ordine al Numero Unico per le Emergenze 112.