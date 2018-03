in foto: Desiada Maze ed Alessandra Rossi.

Sono state ritrovate Desiada Maze e Alessandra Rossi, le due amiche di quindici anni scomparse ieri mattina da Frosinone. Le due quindicenni stanno bene e sono di nuovo con le proprie famiglie. A dare l'annuncio del ritrovamento è stata la sorella di Alessandra, Francesca Rossi, che su Facebook ha scritto: "Mia sorella e la sua amica sono stata ritrovate! Non ci sono parole per descrivere la felicità mia e dei miei genitori in questo momento. Ringraziamo tutti per quello che avete fatto, davvero! Un grazie, infine, va alla Questura di Frosinone e alle Forze dell'ordine tutte, che hanno effettuato un lavoro a dir poco eccellente!"

La loro scomparsa aveva spaventato le famiglie, gli amici e i conoscenti. Desiade e Alessandra avevano i rispettivi telefonini spenti da ieri mattina, quando non sono entrate a scuola. La denuncia dei familiari alle forze dell'ordine era arrivata verso le 16.00 e da quel momento è scattata la macchina delle ricerche, estese in tutta Italia. L'ultimo avvistamento era avvenuto a Frosinone.