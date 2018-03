in foto: Desiada Maze e Alessandra Rossi

Ancora nessuna traccia di Desiada Maze e Alessandra Rossi, le due amiche di 15 anni scomparse ieri mattina da Frosinone dove abitano con le loro famiglie e frequentano il liceo Severi. Le ricerche sono state estese in tutta Italia e nella questura del capoluogo ciociaro è in corso una riunione per coordinare le indagini, nella speranza che le minorenni si facciano vive con i loro amici o familiari. Desiade e Alessandra hanno i telefoni spenti da ieri mattina e non sono entrate a scuola, la denuncia dei familiari alle forze dell'ordine è arrivata verso le 16.00 e da quel momento è scattata la macchina delle ricerche.

L'appello della zia di Alessandra ha cominciato a rimbalzare su Facebook, ben presto se ne sono aggiunti altri di familiari e amici: "È scomparsa oggi questa ragazza. Lei è mia nipote. È scomparsa questa mattina insieme ad una sua amica, si chiama Alessandra Rossi. Chiunque abbia notizie può chiamare subito il numero 320.1889115 è il numero del suo papà…. Per favore chiamate solo se realmente la vedete. Aiutateci! Siamo disperati". I numeri da contattare in caso si abbiamo notizie delle ragazze sono 334.1768566, 392.0399882, 320.1889115 oltre che, ovviamente, le forze dell'ordine.

L'ultimo loro avvistamento a quanto pare sarebbe stato effettuato a Frosinone.