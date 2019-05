Una serie di inconvenienti tecnici sta mandando in crisi i vari pendolari che hanno deciso di spostarsi oggi pomeriggio con i treni regionali. Le tratte che vanno da Roma a Bracciano stanno subendo alcuni ritardi e limitazioni di percorso, fino ad arrivare a delle cancellazioni tra le stazioni di Bracciano e Roma San Pietro. Al momento i tecnici delle Ferrovie sono all'opera per cercare di capire dove potrebbe essere l'origine degli inconvenienti, con molte persone che da qualche minuto aspettano sulle banchine in attesa dell'arrivo di nuovi convogli. Per ora non è chiaro se il rallentamento della circolazione sia dovuta ad un mezzo in particolare o a un problema ai cavi elettrici, esattamente come accadde qualche mese fa quando dei vandali danneggiarono i fili attraversati dai vari treni. Anche in quel caso la circolazione venne fortemente rallentata, con disagi ai trasporti e ai pendolari.