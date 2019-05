in foto: Matteo Salvini alle urne

Lega primo partito con il 32,66 per cento, Partito democratico al 23,8 per cento, Movimento 5 Stelle al 17,9 e Fratelli d'Italia al 9 per cento. Questi i risultati delle Elezioni Europee 2019 nel Lazio. In tutte le province il partito di Matteo Salvini è in testa, ma in quella di Roma il distacco con il Partito democratico è esiguo: meno di tre punti. Nelle altre province della Regione, invece, la Lega è saldamente al primo posto, con oltre il 40 per cento dei voti. Il Movimento 5 Stelle è al secondo posto, superando il Pd, nelle province di Latina e Frosinone. A Roma ha votato il 48,9% degli aventi diritto, meno di quanti avevano votato nel 2014 alle precedenti Europee, quando l'affluenza è stata del 51,9%. Maggiore affluenza nei quartieri del centro, meno in quelli periferici. Complessivamente nel Lazio ha votato il 53,33 per cento degli aventi diritto, contro il 56 per cento delle scorse europee. Affluenza più alta in provincia di Viterbo, dove ha votato il 64 per cento degli aventi diritto.

Elezioni Europee, i risultati nel Lazio

Provincia di Rieti

Lega Salvini Premier 31.573 – 41,04 %

Partito democratico 14.117 – 18,3 %

Movimento 5 Stelle 12.969 – 16,86 %

Fratelli d'Italia 6.285 – 8,17 %

Forza Italia 5.137 . 6,68%

+Europa 1.913 – 2,49%

La Sinistra 1.441 – 1,87%

Provincia di Viterbo

Lega Salvini Premier 64.810 – 41,42%

Partito democratico 29.724 – 18,99%

Movimento 5 Stelle 25.148 – 16,07%

Fratelli d'Italia 13.381 – 8,55%

Forza Italia 9.933 – 6,35%

Europa Verde 3.114 – 1,99%

+Europa 2.660 – 1,70%

La Sinistra 2.316 – 1,48%

Provincia di Frosinone

Lega Salvini Premier 96.235 – 40,40%

Movimento 5 Stelle 44.180 – 18,55%

Partito democratico 38.280 – 16,07%

Fratelli d'Italia 21.243 – 8,92%

Forza Italia 19.354 – 8,13%

+Europa 5.067 – 2,13%

Europa Verde 4.675 – 1,96%

La Sinistra 2.670 – 1,12%

Provincia di Latina

Lega Salvini Premier 91.230 – 38,90%

Movimento 5 Stelle 39.242 – 16,73%

Partito democratico 34.744 – 14,82%

Forza Italia – 28.104 – 11,98%

Fratelli d'Italia 24.816 -10,58%

+Europa 4.933 – 2,10%

Europa Verde 2.972- 1,27%

La Sinistra 2.638 – 1,1%

Provincia di Roma

Lega Salvini Premier 509.605 – 29,57%

Partito democratico 461.132 – 26,75%

Movimento 5 Stelle 314.249 – 18,23

Fratelli d'Italia 153.074 – 8,88%

Forza Italia 102.103 – 5,92%

+Europa 59.667 – 3,46%

La Sinistra 42.559 – 2,47%

Europa Verde – 34.597 – 2,01%

